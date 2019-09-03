В связи с проливным дождем появились проблемы в работе светофоров на ряде столичных перекрестков. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

В настоящее время не работают светофоры на девяти перекрестках улиц и проспектов: улица Г.Зардаби - улица А.Аббасова; проспект Азадлыг - улица Н.Гянджеви; улица 28 Мая - улица А.Пушкина; улица А.Пушкина - улица Хагани; проспект Азадлыг - улица Ю.Чеменземинли; проспект Азадлыг - улица М.Араза; проспект Ататюрка - улица М.Араза; проспект Азадлыг - улица М.Миргасымова; проспект Хатаи - улица Н.Гулиева.

Проводится работа по восстановлению работы светофоров, сообщили в БТА.

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