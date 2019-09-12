https://news.day.az/society/1155550.html Тяжелая авария в Баку, есть пострадавшие
Тяжелая авария в Баку, есть пострадавшие
В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, авария произошла на внешней кольцевой дороге. Автомобиль "Mercedes" потеряв управление, врезался в железный отбойник.
В результате аварии две женщины получили черепно-мозговые травмы. Они помещены в Центр клинической медицины.
В связи с аварией на дороге образовалась пробка.
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