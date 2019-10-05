https://news.day.az/society/1163020.html В БГУ произошли очередные кадровые перестановки
В БГУ произошли очередные кадровые перестановки
В Бакинском государственном университете (БГУ) произошли кадровые перестановки.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на университет, советник ректора по гуманитарно-социальным вопросам и информационному обеспечению Алиш Чобан оглу Агамирзоев назначен на должность проректора по социальным вопросам, работе со студентами и связям с общественностью. На должность проректора по международным связям назначен Шахин Мухаммед оглу Панахов.
Декан по работе с иностранными студентами Гюльхейран Рагимова с целью продолжения педагогической деятельности на кафедре иностранных языков университета освобождена от занимаемой должности по собственному желанию.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре