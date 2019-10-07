В связи с курением за рулем в автобусе за последнее время поступили 149 обращений пассажиров. Как передает Day.Az, об этом сообщили в понедельник Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

На основании этого в отношении 55 водителей различных маршрутов были приняты меры в соответствии с Кодексом об административных проступках.

В БТА также сообщили, что были поощрены несколько пассажиров, проинформировавших о нарушениях и поддержавших Агентство в борьбе с курением.

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