Все тротуары на улицах Баку будут выложены специальной тактильной плиткой для обеспечения комфортного передвижения людей с нарушениями зрения. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, принимаются меры для обеспечения комфортного передвижения слабовидящих людей, а также инвалидов по зрению.

В настоящее время на тротуарах столичной улицы Пушкина укладывается тактильная плитка.

"Это важный вопрос с точки зрения комфортности города. Агентство будет укладывать такую плитку по всему городу, чтобы люди с нарушениями зрения могли свободно передвигаться пешком ", - сказал Агаев.

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