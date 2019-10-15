https://news.day.az/society/1166006.html В Джоджуг Марджанлы пройдет Международный день кулинарии
В Джоджуг Марджанлы пройдет Международный день кулинарии
В парке "Qayıdış" поселка Джоджуг Марджанлы Джебраильского района 20 октября пройдет Международный день кулинарии. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend организаторы.
Мероприятие пройдет при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана, Центра национальной кулинарии (ЦНКА) и Ассоциации национальной кулинарии (АНКА) при поддержке Министерства обороны Азербайджана и Исполнительной власти Джебраильского района.
В рамках мероприятия будут проведены мастер-классы, кулинарные выставки и другие мероприятия.
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