Некоторое время назад на проспекте Зии Буниятова произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ. в Бакинском транспортном агентстве, в связи с этим на территории, где произошло ДТП, в направлении круга "20 Января" наблюдается плотный транспортный поток, передает Day.Az.

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