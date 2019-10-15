https://news.day.az/society/1166092.html Тяжелое ДТП в Баку, образовалась пробка
Тяжелое ДТП в Баку, образовалась пробка
Некоторое время назад на проспекте Зии Буниятова произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ. в Бакинском транспортном агентстве, в связи с этим на территории, где произошло ДТП, в направлении круга "20 Января" наблюдается плотный транспортный поток, передает Day.Az.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре