https://news.day.az/society/1168756.html Посадка в Азербайджане 650 тыс. деревьев в один день очень важно как с экологической, так и политической точки зрения
Посадка в Азербайджане 650 тыс. деревьев в один день очень важно как с экологической, так и политической точки зрения
Посадка в Азербайджане 650 тыс деревьев в один день по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в связи с 650-летним юбилеем гениального поэта Насими очень важно как с экологической, так и политической точки зрения. Как передает Day.Az, об этом сказал в четверг Trend ректор БГУ Эльчин Бабаев
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