Сказав, что Насими гордость всего тюркского мира, Бабаев добавил, что юбилеи Насими проводились на различных уровнях, и даже в ЮНЕСКО.

Ректор добавил, что в связи с годом Насими в Азербайджане проводится достаточно интересных мероприятий: "С экологической, политической и нравственной точки зрения значимость посадки 650 тысяч деревьев в один день очень велика. С этой точки зрения акция будет очень большой, в которой активно будет участвовать и БГУ. С другой стороны, есть прекрасные инициативы в связи с юбилеем и у вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой, которые продолжаются в стране".

Отметим, что по инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в связи с 650-летним юбилеем поэта и мыслителя Имадеддина Насими в ноябре будет посажено 650 тысяч деревьев в один день.

Впервые в истории Азербайджана в один день будет посажено такое большое количество деревьев. Все деревья выращены в 17 питомниках центров лесного хозяйства и ОАО "Озеленение и ландшафтный дизайн Азербайджана": "В основном это ханский платан, эльдарская сосна, кипарис, акация, ясень, вяз, тополь, ольха, ива, дикая фисташка, катальпа, олива, инжир, персик, слива, яблоня, гранат, липа, чинар и др.".