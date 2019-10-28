Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) начал регистрацию кандидатов по прохождению тестового экзамена по административно-руководящим должностям (вид А) государственной службы, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Центр.

Тестовый экзамен по должностям групп АА, АВ и АС вида А пройдет 24 ноября 2019 года.

Регистрация на экзамен продолжится до 16:00 22 ноября 2019 года.

Кандидаты, получившие образование за рубежом, а также лица, информации о высшем образовании которых нет в системе, должны обратиться в Центр (Баку, улица Микаила Мущфига, 1 М) или в региональные филиалы ГЭЦ.

Кандидатам, успешно прошедшим тестовый экзамен, выдается пятилетний сертификат, в соответствии с должностями по подгруппам. Кандидат может получить несколько сертификатов по соответствующим должностям государственной службы.

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