С сегодняшнего дня заменяется часть автобусов на маршруте №38, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Компания, осуществляющая пассажироперевозки по этому маршруту, завезла 10 новых автобусов марки "İsuzu Citibus", отвечающих стандартам "Евро 5".

Новые автобусы удобны для лиц с ограниченными возможностями здоровья и пассажиров с детскими колясками, поскольку оснащены пандусами.

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