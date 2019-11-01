В связи с дождливой погодой, в работе светофоров на некоторых улицах и проспектах Баку возникли технические проблемы. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

В данный момент проводятся оперативные работы по восстановлению их нормального функционирования.

Просьба к водителям при движении руководствоваться требованиями дорожных знаков и правилами проезда на нерегулируемых перекрестках, до возобновления работы светофоров.

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