"Семья, в которой 4 ребенка, идет в школу, 30 копеек туда, 30 копеек обратно. Что им делать? Пусть будут карты для школьников, где цена на проезд будет не 30 копеек, а 15"

Как передает Day.Az, об этом сказал глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев в эфире передачи "Hər şey daxil" во время беседы с телеведущим.

Представитель БТА сообщил о важных новшествах, которые ожидаются в системе:

"Такое возможно, мы можем это сделать, если будет принято соответствующее решение. В противном случае у нас нет полномочий. Мы исполнительная структура", - сказал Маис Агаев.

По его словам, до конца года весь общественный транспорт полностью перейдет на карточную систему. Только после этого станет возможным персонализировать платежи, вводить скидки или новые тарифы.

"Например, тарифы могут меняться в утренние часы или в час пик, если вы сделали ежемесячный платеж, или могут быть предоставлены определенные скидки при пополнении баланса вашей карты. В мировой практике такой опыт имеется", - сказал представитель БТА.

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