Учитывая возможность распространения острых респираторных инфекционных заболеваний в связи с похолоданием Бакинское транспортное агентство (БТА) приступило к упреждающим мерам. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство.

В связи с этим в Центре транспортного обмена "Кёроглу" проведены дезинфекционные работы. Продезинфицированы перроны, залы ожидания и парковая территория. Работы велись ночью.

Дезинфекцию планируется проводить еженедельно.