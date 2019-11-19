https://news.day.az/society/1177161.html Бактрансагентство проводит дезинфекционные работы - ФОТО
Бактрансагентство проводит дезинфекционные работы - ФОТО
Учитывая возможность распространения острых респираторных инфекционных заболеваний в связи с похолоданием Бакинское транспортное агентство (БТА) приступило к упреждающим мерам. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Агентство.
В связи с этим в Центре транспортного обмена "Кёроглу" проведены дезинфекционные работы. Продезинфицированы перроны, залы ожидания и парковая территория. Работы велись ночью.
Дезинфекцию планируется проводить еженедельно.
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