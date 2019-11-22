"По состоянию на 1 апреля этого года число женщин-предпринимателей составило 186 390 человек".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сегодня на пресс-конференции сказала председатель Комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.

Х.Гусейнова сказала, что в 2012 году число женщин-предпринимателей составило 73 469 человек.