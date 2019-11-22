https://news.day.az/society/1178205.html Обнародовано число женщин-предпринимателей в Азербайджане
Обнародовано число женщин-предпринимателей в Азербайджане
"По состоянию на 1 апреля этого года число женщин-предпринимателей составило 186 390 человек".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сегодня на пресс-конференции сказала председатель Комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова.
Х.Гусейнова сказала, что в 2012 году число женщин-предпринимателей составило 73 469 человек.
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