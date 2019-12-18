https://news.day.az/society/1186538.html В Баку привезли сотни новых автобусов
В Баку привезли сотни новых автобусов
С целью обновления внутригородского транспортного парка для Баку был приобретен 371 автобус, говорится в отчете Бакинского транспортного агентства (БТА) о работе, проделанной в течение года в сфере общественного транспорта.
Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство, передает Day.Az.
"500 автобусов внутригородских маршрутов перешли на безналичную систему оплаты, 200 автобусов были капитально отремонтированы, в эксплуатацию было введено восемь автобусных парков (гаражей). Благодаря проведенной работе оптимизированы 10 маршрутных линий, в столице установлено 124 новые остановки", - говорится в отчете.
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