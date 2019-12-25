Бакинское транспортное агентство (БТА) распространило сообщение в связи с пожаром, произошедшим в маршрутном автобусе в Баку.

Как сообщил АПА руководитель пресс-службы БТА Маис Агаев, 25 декабря примерно в 09:40 на проспекте Гара Гараева (недалеко от станции метро "Халглар достлугу") произошел пожар в двигателе маршрутного автобуса №30 (10 TG 385 DQ), передает Day.Az.

Водитель автобуса Эльчин Мамедов сумел потушить пожар. На место происшествия прибыли сотрудники противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям. Из пассажиров автобуса никто не пострадал.

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