https://news.day.az/society/1242037.html Вагиф Асадов о десятках обращений в связи с необходимостью медицинской помощи
Вагиф Асадов о десятках обращений в связи с необходимостью медицинской помощи
Наши сотрудники продолжают нести службу, взяв под усиленный контроль все улицы, проспекты и дороги, относящиеся к административной территории Баку.
Как передает Day.Az, об этом Oxu.Az сообщил начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции полковник Вагиф Асадов.
По его словам, в соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров, на все обращения, поступающие в рамках мероприятий по ужесточению ограничений, дается незамедлительная реакция.
"На данный момент поступили десятки обращений в связи с необходимостью медицинской помощи. Все обратившиеся были доставлены в больницы", - отметил В.Асадов.
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