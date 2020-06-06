Вагиф Асадов о десятках обращений в связи с необходимостью медицинской помощи

Наши сотрудники продолжают нести службу, взяв под усиленный контроль все улицы, проспекты и дороги, относящиеся к административной территории Баку.

Как передает Day.Az, об этом Oxu.Az сообщил начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции полковник Вагиф Асадов.

По его словам, в соответствии с решением Оперативного штаба при Кабинете министров, на все обращения, поступающие в рамках мероприятий по ужесточению ограничений, дается незамедлительная реакция.

"На данный момент поступили десятки обращений в связи с необходимостью медицинской помощи. Все обратившиеся были доставлены в больницы", - отметил В.Асадов.