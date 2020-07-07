В Губе автомобиль насмерть сбил пешехода

В Губе произошло ДТП со смертельным исходом. 

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на проходящей через территорию села Алексеевка части дороги Губа-Хачмаз житель Губинского района Махир Ядигаров на автомобиле с госномером 10 ML 918 насмерть сбил пешехода Агарзаева Шакира Джарулла оглу (1956 г.р.). В результате пешеход скончался на месте происшествия. 

Ведется расследование.