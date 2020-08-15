Скоро в Баку откроется новая станция метро

Работы на третьей станции "фиолетовой" линии (B3) Бакинского метрополитена, расположенной напротив Главного клинического госпиталя Вооруженных Сил (Военного госпиталя) по улице Джейхуна Салимова, находятся на стадии завершения.

Об этом в субботу сказал Day.Az пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов. По его словам, работы проводятся под контролем ведомства.

"Станция состоит из трех уровней и в настоящее время завершается строительство участка от уровня земли до уровня платформы. Работы регулируются в соответствии с технологическими процессами. При этом ведутся работы по всем направлениям, связанным со снабжением станции, то есть организацией движения в будущем. Ранее мы сообщили, что установка эскалаторов и лифтов завершена, а кроме того, ведутся необходимые коммуникационные работы для организации движения на станции. В настоящее время работы по строительству дорожной инфраструктуры близятся к завершению и находятся под постоянным контролем", - сказал Мамедов.

Он отметил, что после ввода станции в эксплуатацию ожидается ввод в эксплуатацию и Ходжасанского депо.

"Работа в депо Ходжасан также состоит из трех этапов, первый из которых предполагается завершить после передачи в пользование станции B3. В настоящее время проделана очень важная работа по созданию дорожной инфраструктуры на участке от станции "Автовокзал" до Ходжасана", - подчеркнул Бахтияр Мамедов.

Он также затронув ситуацию в связи с пандемией отметил, что большинство оборудования и систем, используемых в Бакинском метрополитене, ввозятся из-за рубежа.

"Часть работы в метро зависит от ситуации за рубежом. Поэтому если ситуация будет развиваться в позитивном направлении, станция "В3" будет сдана к концу года", - подытожил Бахтияр Мамедов.