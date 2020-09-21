Новый формат обучения обезопасит участников образования от пандемии

Основная цель организации нового учебного года в новом формате - защитить как школьников и студентов, так и педагогов от пандемии коронавируса.

Об этом Day.Az сказал заведующий сектором по связям с общественностью министерства образования Джасарат Валехов.

Как заявил наш собеседник, несмотря на последствия пандемии, экономический спад и снижение доходов от продажи нефти, в стране продолжается строительство учебных заведений. "В нынешнем году планируется построить 147 школ, при чем 45 из них построены по инициативе Фонда Гейдара Алиева", - отметил он.

Напомним, что основными целями Программы Фонда Гейдара Алиева "Обновляющемуся Азербайджану - новую школу", реализуемой с 2005 года, являются устранение недостатков в сфере образования, решение проблем, оказывающих непосредственное влияние на уровень образования, создание образовательных комплексов, отвечающих современным стандартам, а также определение возможностей для совместного сотрудничества в этой сфере местных и иностранных компаний и международных организаций.

Эксперт также напомнил, что начиная с 2017 года, в небольших селах Азербайджана началось строительство школ модульного типа. "В этом году будет обеспечено строительство 60 школ модульного типа", - добавил Валехов.

Далее представитель минобразования подчеркнул, что с 2003 года до сегодняшнего дня в Азербайджане было построено и капитально отремонтировано до 3700 школ, которые обрели совершенно новый облик и отстроены заново.

Он затем коснулся вопроса капитального ремонта вузов и строительства новых корпусов: "За короткий период времени был сдан в эксплуатацию новый учебный корпус Гянджинского государственного аграрного университета, новый корпус Азербайджанского государственного экономического университета и два новых корпуса Азербайджанской дипломатической академии. Общая площадь новых корпусов трех вузов составила 70 тысяч квадратных метров".

Валехов подчеркнул, что среди бюджетных расходов в Азербайджане расходы, выделенные на сферу образования, занимают второе место.

"В последние годы в Азербайджане укрепилась материально-техническая база образования, а также повысилось его качество. Наши школьники занимают высокие места на международных олимпиадах. Восстановился и повышается интерес к профессии учителя. Все больше молодежи стремится стать учителями ввиду роста заработной платы учителей наряду с улучшением условий их работы", - резюмировал Джасарат Валехов.

Абдул Керимханов