В Азербайджане выявлено еще 1099 случаев заражения COVID-19, 647 человек вылечились, 34 скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

В целом на сегодняшний день в Азербайджане выявлено 271 834 случая заражения COVID-19. Из этого числа 242 293 человека вылечились, 3 711 - скончались. Продолжается лечение 25 830 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 6 763 теста, а в целом за все время пандемии - 2 935 718.