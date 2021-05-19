Необычное предложение руки и сердца в Баку

В Баку молодой человек сделал необычное предложение руки и сердца своей возлюбленной.

Как передает Day.Az со ссылкой на BAKU.WS, предложение состоялось в одном из столичных отелей и привлекло внимание своей роскошью.

Видео, большая часть которого была снята с помощью дрона, вызвало большие обсуждения в социальных сетях.

Автором видео является известный фотограф Джалал Кенгерли.