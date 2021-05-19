https://news.day.az/society/1343999.html Необычное предложение руки и сердца в Баку - ВИДЕО
Необычное предложение руки и сердца в Баку - ВИДЕО
В Баку молодой человек сделал необычное предложение руки и сердца своей возлюбленной.
Как передает Day.Az со ссылкой на BAKU.WS, предложение состоялось в одном из столичных отелей и привлекло внимание своей роскошью.
Видео, большая часть которого была снята с помощью дрона, вызвало большие обсуждения в социальных сетях.
Автором видео является известный фотограф Джалал Кенгерли.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре