Поножовщина в Гяндже

В Гяндже произошла поножовщина.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Джавад-хан.

Вусал Рагимов 1990 года рождения госпитализирован с ножевым ранением левого бедра, а его брат Анар Рагимов 1992 года рождения - с ножевым ранением руки.

Обоим пострадавшим наложены швы, сообщается, что их состояние нормальное.

Согласно информации, братьев ранил житель поселка Муровдаг Гейгельского района Алиев Мархамат Рагим оглу 1994 года рождения.

По факту проводится расследование.