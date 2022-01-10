В Агдаме восстанавливается Хачинчайское водохранилище

Восстанавливается Хачинчайское водохранилище, расположенное в Агдамском районе Азербайджана.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал Азербайджанскому телевидению (AzTV) начальник районного управления по механическому орошению Хафиз Азимзаде.

По его словам, водохранилище, расположенное на территориях, которые были под оккупацией около 30 лет, находится в аварийном состоянии из-за отсутствия соответствующего технического обслуживания.

"Хачинчайское водохранилище было построено в 1964 году. Длина водохранилища составляет 940 метров, вместимость - 23 миллиона кубометров. В период до оккупации оно играло большую роль в орошении 8000 га земель, а также в водоснабжении города Агдам. В этом году на водохранилище будут проведены ремонтные работы", - сказал он.

По словам Азимзаде, работы по разминированию на территории завершены, специалисты подготовили проектно-сметную документацию по проекту работ на водохранилище.

"Предусматривается проведение соответствующего тендера. Будут проведены ремонтно-восстановительные работы на самой плотине, а также ремонт 30-километрового канала", - сказал он.

Азимзаде добавил, что в результате восстановительных работ потенциал функционирования данного объекта увеличится.

"Сейчас водохранилище не используется. Его емкость в связи с отсутствием технического обслуживания снизилась с 23 миллионов кубометров до 12-13 миллионов кубометров. По завершении ремонтных работ здесь станет возможным орошение более 2000 га земель. Кроме того, на балансе управления находятся 327 субартезианских скважин, 12 из которых полностью восстановлены и введены в эксплуатацию", - заключил он.