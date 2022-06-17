Названы сроки открытия сухопутных границ в Азербайджане

"В эти дни вирус оспы обезьян начал доминировать в мире. Вирус уже добрался до соседней Грузии. Неизвестно, насколько тяжелой будет оспа и как она будет распространяться в Грузии. Тот факт, что вирус начинает быстро распространяться, указывает на то, что сухопутные границы пока останутся закрытыми.

Как передает Day.Az, об этом в эфире программы "İş vaxtı" на телеканале "ARB24" заявил врач Закир Гулиев.

Эксперт не думает, что сухопутные границы надолго останутся закрытыми: "Эти решения вступят в силу максимум через две недели".