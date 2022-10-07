В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVİD-19

В Азербайджане выявлено еще 90 случаев заражения коронавирусом, 129 человек вылечились..

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 822 027 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 811 508 человек вылечились, 9 927 скончались, число активных больных - 592.

За прошедшие сутки проведено 2 202 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 269 145 тестов.