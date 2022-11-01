Какова ситуация с коронавирусом в Азербайджане?

В последнее время в Азербайджане по ситуации с коронавирусом фиксируются попеременно как снижение числа случаев заболеваемости, так и рост. Данная ситуация пока продолжается. В других странах выявляются новые штаммы COVID-19.

Отвечая во вторник на вопросы Trend, врач-инфекционист Натиг Алиев отметил, что обнаружение двух новых штаммов в других странах не представляет серьезной угрозы для Азербайджана, и они не были выявлены в нашей стране.

"Одним из факторов, влияющих на рост или снижение заболеваемости, является сезонная заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в осенние месяцы, что может проявляться в статистических показателях. На фоне ослабления иммунной системы могут возникать вторичные инфекции", - сказал он.

Врач-инфекционист отметил, что и сезонные инфекции, и коронавирус особенно опасны для пожилых людей и людей с тяжелыми хроническими заболеваниями

"Хотя течение болезни при заболеваемости коронавирусом сейчас легкое по сравнение с предыдущими периодами, нужно обязательно продолжать соблюдать карантинные меры, правила личной гигиены, использовать маску в местах большого скопления людей", - сказал он.