https://news.day.az/society/1540062.html Состояние Таги Ахмедова ухудшилось
Состояние Таги Ахмедова ухудшилось
Состояние здоровья бывшего начальника ЗАО "Бакинский метрополитен" Таги Ахмедова вновь ухудшилось.
Как передает Day.Az со ссылкой на Unikal, он госпитализирован в одну из частных клиник Баку.
В настоящее время Т.Ахмедов продолжает там лечение.
Отметим, что Таги Ахмедов возглавлял ЗАО "Бакинский метрополитен" в 1998-2014 годах.
В прошлом году сообщалось, что у него отнялись ноги, а сам он передвигается на инвалидной коляске. Т.Ахмедов эту информацию не прокомментировал, отметив, что с ним все в порядке.
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