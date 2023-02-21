Состояние Таги Ахмедова ухудшилось

Состояние здоровья бывшего начальника ЗАО "Бакинский метрополитен" Таги Ахмедова вновь ухудшилось.

Как передает Day.Az со ссылкой на Unikal, он госпитализирован в одну из частных клиник Баку.

В настоящее время Т.Ахмедов продолжает там лечение.

Отметим, что Таги Ахмедов возглавлял ЗАО "Бакинский метрополитен" в 1998-2014 годах.

В прошлом году сообщалось, что у него отнялись ноги, а сам он передвигается на инвалидной коляске. Т.Ахмедов эту информацию не прокомментировал, отметив, что с ним все в порядке.