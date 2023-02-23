В Баку создана бесплатная парковка для таксистов

В Бакинском международном автовокзале (ББАК) организована бесплатная парковка для водителей, занимающихся перевозками пассажиров в районы.

Как передает Day.Az, об этом "Qafqazinfo" сообщил начальник отдела Главного управления Государственной дорожной полиции Ровшан Тагиев. Он отметил, что ББАК организовал бесплатные стоянки для такси, курсирующих по столичному кругу 20 января, району "Шамахинка", 3-му микрорайонному кольцу и автовокзалу, а также занимающихся перевозками пассажиров в районы.

"Использование водителями парковок необходимо для сосредоточения предоставляющих услуги такси на определенных территориях, удовлетворения потребностей и обеспечения безопасности граждан, а также уменьшения заторов на дорогах", - отметил Ровшан Тагиев.