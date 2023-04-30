https://news.day.az/society/1560097.html Огромное количество нелегальных сигарет найдено в Нахчыване
Огромное количество нелегальных сигарет найдено в Нахчыване
Сотрудники Главного таможенного управления Нахчывана выявили большое количество сигарет, незаконно ввезенных на территорию страны и не маркированных акцизной маркой Азербайджанской Республики.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Главное таможенное управление Нахчывана.
Так, на основании поступившей информации сотрудники оперативно-следственного управления Главного таможенного управления Нахчывана обнаружили у жителя Шарурского района 163 600 сигарет, немаркированных акцизными марками.
По данному факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре