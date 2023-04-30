Огромное количество нелегальных сигарет найдено в Нахчыване
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Сотрудники Главного таможенного управления Нахчывана выявили большое количество сигарет, незаконно ввезенных на территорию страны и не маркированных акцизной маркой Азербайджанской Республики.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Главное таможенное управление Нахчывана.

Так, на основании поступившей информации сотрудники оперативно-следственного управления Главного таможенного управления Нахчывана обнаружили у жителя Шарурского района 163 600 сигарет, немаркированных акцизными марками.

По данному факту проводится расследование.