Сколько людей было вакцинировано от коронавируса?

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 188 человек, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 42, вторую - 116, три и более - 28, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 2 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 964 177. Первую дозу вакцины получили 5 411 296, вторую - 4 883 346, три и более - 3 403 328, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 207 человек.