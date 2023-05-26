Народный писатель и заслуженный журналист Азербайджана Эльмира Ахундова отмечает юбилей

Сегодня известный азербайджанский писатель и публицист, политический и общественный деятель, кавалер государственных орденов "Слава" и "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени, обладатель Государственной премии Азербайджана и Почётного диплома Президента Азербайджанской Республики, народный писатель, заслуженный журналист Эльмира Ахундова отмечает юбилей, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Эльмира Ахундова родилась 26 мая 1953 года. После окончания средней школы при Бакинском хореографическом училище поступила в техникум на специальность "стенография". Затем с отличием окончила филологический факультет Азербайджанского государственного университета (ныне Бакинский государственный университет). Благодаря своему труду и таланту ступенька за ступенькой добивалась успехов в жизни. С середины 70-х работала в Азербайджанском государственном комитете по телевидению и радиовещанию, с 80-х - в Союзе писателей Азербайджана, была старшим научным сотрудником отдела литературы Южного Азербайджана Института литературы имени Низами НАНА, защитила диссертацию на соискание учёной степени кандидата филологических наук. В 90-х годах была собственным корреспондентом "Литературной газеты" по Азербайджану, а также работала на радио. С 2002 года доцент кафедры теории и практики перевода Бакинского славянского университета.

С 2005 по 2020 годы была депутатом Милли Меджлиса Азербайджана. Являлась членом комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике, членом комитета Милли Меджлиса по культуре, руководителем парламентской группы дружбы Азербайджан-Люксембург, заместителем председателя Комиссии по культуре, информации, туризму и спорту Межпарламентской ассамблеи СНГ. Член Комиссии по помилованию при Президенте Азербайджана. В 2020-2023 годах - посол Азербайджана в Украине и постоянный представитель Азербайджана при Организации за демократию и экономическое развитие.

Среди произведений - многотомник "Гейдар Алиев. Личность и эпоха", "Ильхам Алиев: Портрет Президента на фоне перемен", "Ходжалы: Хроника геноцида", "Анар Мамедханов: Судьба капитана", "Искрящийся родник духовности", "Антология поэзии Южного Азербайджана" и т.д.