Страшное ДТП в Азербайджане
В Шарурском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, случай зафиксирован на территории села Джалилкенд.
Согласно информации, грузовик под управлением граждан Ирана - жителей города Меренд Али Арманкии (1983 г.р.) и Исмайыла Мустафазаде (1983 г.р.) - столкнулся с легковым автомобилем.
В результате аварии находившиеся во втором транспортном средстве местные жители Керем Мустафаев (1973 г.р.) и Махир Тагиев (1973 г.р.), а также вышеупомянутые иранские граждане получили травмы различной степени тяжести.
Пострадавшие были госпитализированы в отделение травматологии больницы Нахчыванской АР, их состояние оценивается как удовлетворительное.
По данному факту проводится расследование.
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