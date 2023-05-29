Страшное ДТП в Азербайджане

В Шарурском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, случай зафиксирован на территории села Джалилкенд.

Согласно информации, грузовик под управлением граждан Ирана - жителей города Меренд Али Арманкии (1983 г.р.) и Исмайыла Мустафазаде (1983 г.р.) - столкнулся с легковым автомобилем.

В результате аварии находившиеся во втором транспортном средстве местные жители Керем Мустафаев (1973 г.р.) и Махир Тагиев (1973 г.р.), а также вышеупомянутые иранские граждане получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие были госпитализированы в отделение травматологии больницы Нахчыванской АР, их состояние оценивается как удовлетворительное.

По данному факту проводится расследование.