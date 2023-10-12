Подача газа в некоторых районах будет ограничена

12 октября будет приостановлена подача газа в населенные пункты Саатлинского, Имишлинского и Сабирабадского районов.

Об этом сообщили Day.Az в производственном объединении (ПО) "Азеригаз".

Было отмечено, что в связи с ремонтными работами на магистральном газопроводе высокого давления "Азадкенд - Имишли", принадлежащем Управлению "Газ Ихрадж", сегодня с 07:00 до окончания работ будет приостановлена подача газа с 1-й и 2-й линии узла "Имишлинский сахарный завод", а с 08:00 - с газораспределительных станций (ГРС) "Имишли", "Гаратепе", "Нариманкенд", "Сабирабад", "Саатлы", "Отузикиляр", "Гараджалар", "Ахундов" и газораспределительного пункта "Элилляр эви".

"На время проведения ремонтных работ будет приостановлено газоснабжение Имишлинского и Саатлинского районов, а также большей части Сабирабадского района", - говорится в сообщении.