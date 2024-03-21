В Азербайджане установлены ограничения в связи с пищевыми добавками и красителями
Определен перечень пищевых продуктов в Азербайджане, в состав которых не допускается включение пищевых добавок.
Как сообщает в четверг Day.Az, это нашло отражение в "Санитарных нормах и правилах по пищевым добавкам", утвержденных коллегией Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики.
Это следующие продукты питания:
- Необработанные пищевые продукты, за исключением мясных полуфабрикатов
- Мёд
- Неэмульгированные твердые и жидкие жиры животного или растительного происхождения
- Сливочное масло
- Пастеризованное и стерилизованное (включая UHT) молоко без добавления ароматических веществ и простые сливки без добавления вкусо-ароматических веществ (кроме сливок с пониженным содержанием жира)
- Молочные продукты, не прошедшие термическую обработку после ферментации, без добавления вкусо-ароматических веществ
- Пахта без добавления ароматических веществ (кроме стерилизованной пахты)
- Природные минеральные воды, родниковая вода и все другие бутилированные воды
- Кофе (кроме растворимого кофе с добавлением вкусо-ароматических веществ) и кофейный экстракт
- Чайные листья без добавления вкусо-ароматических веществ
- Сахар
- Сухие макаронные изделия, за исключением макаронных изделий, предназначенных для безглютеновой и (или) высокобелковой диеты
- Продукты питания для младенцев и детей младшего возраста, в том числе продукты питания медицинского назначения для младенцев и детей младшего возраста.
Определены также пищевые продукты, в состав которых не допускается добавление пищевых красителей:
- Необработанные пищевые продукты
- Вся бутилированная вода
- Молоко, жирное, полужирное и обезжиренное молоко, пастеризованное или стерилизованное (включая стерилизованное UHT) (без добавления вкусо-ароматических веществ)
- Шоколадное молоко
- Ферментированное молоко (без добавления вкусо-ароматических веществ)
- Пресервированное молоко (сгущенное молоко, сухое молоко) (без добавления вкусо-ароматических веществ)
- Айран (без добавления вкусо-ароматических веществ)
- Сливки и сливочный порошок (без добавления вкусо-ароматических веществ)
- Твердые и жидкие жиры животного или растительного происхождения
- Зрелый и незрелый сыр (без добавления вкусо-ароматических веществ)
- Масло из овечьего и козьего молока
- Яйца и яичные продукты
- Мука и другие молотые продукты и крахмал
- Хлеб и подобные продукты
- Макароны и картофельные ньокки (традиционное итальянское блюдо)
- Сахар, включая все моно- и дисахариды
- Томатная паста и консервированные и упакованные помидоры
- Соусы на основе томатов
- Фруктовые соки и нектары, овощные соки и нектары
- Консервированные или расфасованные в бутылки или сушеные фрукты, овощи (включая картофель) и грибы; обработанные фрукты, овощи (включая картофель) и грибы
- Варенье экстра (джем с более высоким содержанием фруктов), желе экстра (желе с более высоким содержанием фруктов) и каштановое пюре, сливовое варенье
- Рыба, моллюски и ракообразные, мясо, птица, мясо диких животных, а также заготовки из них (кроме готовых блюд, содержащих эти ингредиенты)
- Компоненты шоколада в какао-продуктах и шоколадных изделиях
- Обжаренный кофе, чай, травяные и фруктовые настои; чай, травяные и фруктовые настои и экстракты цикория; чай, травяные, препараты из фруктов и зерна для заваривания, в том числе их смеси
- Соль, заменители соли, специи и смеси специй
- Вина, виноградный сок, виноградный муст
- Алкогольные напитки, полученные путем дистилляции, напитки, полученные путем мацерации и дистилляции, London cin Sambuca, Maraschino, Marrasquino или же Maraskino и Mistrà
- напитки "сангрия", "клара" и "зурра"
- Винный уксус
- Пищевые смеси и прикорм для младенцев и детей младшего возраста, в том числе пищевые продукты для младенцев и детей младшего возраста, предназначенные для медицинских целей
- Мёд
- Солод и продукты из проростков.
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