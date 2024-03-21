В Азербайджане установлены ограничения в связи с пищевыми добавками и красителями

Определен перечень пищевых продуктов в Азербайджане, в состав которых не допускается включение пищевых добавок.

Как сообщает в четверг Day.Az, это нашло отражение в "Санитарных нормах и правилах по пищевым добавкам", утвержденных коллегией Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики.

Это следующие продукты питания:

- Необработанные пищевые продукты, за исключением мясных полуфабрикатов

- Мёд

- Неэмульгированные твердые и жидкие жиры животного или растительного происхождения

- Сливочное масло

- Пастеризованное и стерилизованное (включая UHT) молоко без добавления ароматических веществ и простые сливки без добавления вкусо-ароматических веществ (кроме сливок с пониженным содержанием жира)

- Молочные продукты, не прошедшие термическую обработку после ферментации, без добавления вкусо-ароматических веществ

- Пахта без добавления ароматических веществ (кроме стерилизованной пахты)

- Природные минеральные воды, родниковая вода и все другие бутилированные воды

- Кофе (кроме растворимого кофе с добавлением вкусо-ароматических веществ) и кофейный экстракт

- Чайные листья без добавления вкусо-ароматических веществ

- Сахар

- Сухие макаронные изделия, за исключением макаронных изделий, предназначенных для безглютеновой и (или) высокобелковой диеты

- Продукты питания для младенцев и детей младшего возраста, в том числе продукты питания медицинского назначения для младенцев и детей младшего возраста.

Определены также пищевые продукты, в состав которых не допускается добавление пищевых красителей:

- Необработанные пищевые продукты

- Вся бутилированная вода

- Молоко, жирное, полужирное и обезжиренное молоко, пастеризованное или стерилизованное (включая стерилизованное UHT) (без добавления вкусо-ароматических веществ)

- Шоколадное молоко

- Ферментированное молоко (без добавления вкусо-ароматических веществ)

- Пресервированное молоко (сгущенное молоко, сухое молоко) (без добавления вкусо-ароматических веществ)

- Айран (без добавления вкусо-ароматических веществ)

- Сливки и сливочный порошок (без добавления вкусо-ароматических веществ)

- Твердые и жидкие жиры животного или растительного происхождения

- Зрелый и незрелый сыр (без добавления вкусо-ароматических веществ)

- Масло из овечьего и козьего молока

- Яйца и яичные продукты

- Мука и другие молотые продукты и крахмал

- Хлеб и подобные продукты

- Макароны и картофельные ньокки (традиционное итальянское блюдо)

- Сахар, включая все моно- и дисахариды

- Томатная паста и консервированные и упакованные помидоры

- Соусы на основе томатов

- Фруктовые соки и нектары, овощные соки и нектары

- Консервированные или расфасованные в бутылки или сушеные фрукты, овощи (включая картофель) и грибы; обработанные фрукты, овощи (включая картофель) и грибы

- Варенье экстра (джем с более высоким содержанием фруктов), желе экстра (желе с более высоким содержанием фруктов) и каштановое пюре, сливовое варенье

- Рыба, моллюски и ракообразные, мясо, птица, мясо диких животных, а также заготовки из них (кроме готовых блюд, содержащих эти ингредиенты)

- Компоненты шоколада в какао-продуктах и шоколадных изделиях

- Обжаренный кофе, чай, травяные и фруктовые настои; чай, травяные и фруктовые настои и экстракты цикория; чай, травяные, препараты из фруктов и зерна для заваривания, в том числе их смеси

- Соль, заменители соли, специи и смеси специй

- Вина, виноградный сок, виноградный муст

- Алкогольные напитки, полученные путем дистилляции, напитки, полученные путем мацерации и дистилляции, London cin Sambuca, Maraschino, Marrasquino или же Maraskino и Mistrà

- напитки "сангрия", "клара" и "зурра"

- Винный уксус

- Пищевые смеси и прикорм для младенцев и детей младшего возраста, в том числе пищевые продукты для младенцев и детей младшего возраста, предназначенные для медицинских целей

- Мёд

- Солод и продукты из проростков.

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