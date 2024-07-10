Объявлено «желтое» предупреждение в связи с ветреной погодой

В связи с ожидаемой в стране ветреной погодой в стране 11 июля объявлено "желтое" предупреждение.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, согласно "желтому" предупреждению, в Баку и на Абшеронском полуострове, в Джульфе, Ордубаде, Шеки, Гяндже, Шамкире, Самухе, Агдаме, Нафталане, Геранбое, Мингячевире, Тертере, Барде, Евлахе, Сальяне, Билясуваре, Нефтчале и Джалилабаде будет преобладать северо-западный ветер, скорость ветра составит 13,9-20,7 метра в секунду.

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