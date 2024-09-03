Почему азербайджанцев не выпускают из аэропорта Москвы?

С целью выяснения обстоятельств относительно 21 азербайджанца, вторые сутки находящихся в аэропорту "Домодедово", по поручению посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полада Бюльбюльоглу консул посольства был направлен в аэропорт, сообщает Day.Az со ссылкой на посольство Азербайджана в РФ.

Как было выявлено на месте, из 21 депортируемого лишь 4 являются гражданами Азербайджанской Республики, и подлежат депортации за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации.

Согласно действующему российскому законодательству, в целях исполнения наказания в виде принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, в общественных местах ожидающие депортации обязаны содержаться в наручниках.

В аэропорту консул посольства провёл встречи с руководством судебных приставов, сопровождающих выдворяемых, и представителями администрации "Домодедово".

Четверо граждан Азербайджана на данный момент обеспечены всем необходимым, и ожидают ближайшего рейса авиакомпании "АЗАЛ" для вылета в Баку.