Расширена площадь ботанического сада

Центральный ботанический сад, созданный в 1934 году с целью охраны растительных видов и генофонда флоры Азербайджана, долгое время функционировал как научно-исследовательское учреждение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в результате проведенных работ по капитальной реконструкции и восстановлению территория Центрального ботанического сада была расширена с 39 до 45 гектаров. В саду создан современный входной комплекс, построены новые оранжереи, соответствующие строительным нормам и требованиям, а также фонтан. Капитально отремонтированы существующие оранжереи, в которых высажены редкие декоративные деревья, кустарники и цветы, привезенные из зарубежных стран и выращенные в особых условиях.

На территории сада построены трехблочная теплица, озерный комплекс и смотровая площадка. Также возведено новое четырехэтажное административное здание, а в старинном двухэтажном здании с формой полумесяца проведены капитальный ремонт и реставрация.

Для удобства посетителей в Ботаническом саду был установлен современный пешеходный мост длиной 650 метров и лифт. В планах - открытие двух ресторанов, а также создание детско-развлекательной площадки и парковки для автомобилей. В старой входной зоне выполнен ремонт с сохранением оригинального стиля.

Дополнительно были построены подземные водохранилища, насосные станции и котельные. Восстановлен забор вдоль территории, проложены новые пешеходные дорожки, установлены современные скамейки и системы освещения, противопожарной безопасности и видеонаблюдения. Обновлена система орошения, обслуживающая 26 гектаров зеленых насаждений.