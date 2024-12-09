На дорогах снизится дальность видимости

В связи с погодными условиями на автомобильных дорогах Азербайджана снизится дальность видимости.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Отмечается, что из-за туманной погоды в ночь на 9 декабря и утренние часы видимость на ряде автомагистралей преимущественно в горных и предгорных районах снизится до 700-1 000 м.