https://news.day.az/society/1713769.html На дорогах снизится дальность видимости - предупреждение водителям В связи с погодными условиями на автомобильных дорогах Азербайджана снизится дальность видимости. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.
На дорогах снизится дальность видимости - предупреждение водителям
В связи с погодными условиями на автомобильных дорогах Азербайджана снизится дальность видимости.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.
Отмечается, что из-за туманной погоды в ночь на 9 декабря и утренние часы видимость на ряде автомагистралей преимущественно в горных и предгорных районах снизится до 700-1 000 м.
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