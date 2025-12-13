https://news.day.az/society/1802175.html

Прогноз погоды на завтра

14 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается дождливая погода. Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, ночью и утром в некоторых пригородных районах возможны кратковременные дожди и мокрый снег. Днем осадки постепенно уменьшатся.