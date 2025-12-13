Прогноз погоды на завтра
14 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается дождливая погода.
Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу Министерства экологии и природных ресурсов, ночью и утром в некоторых пригородных районах возможны кратковременные дожди и мокрый снег. Днем осадки постепенно уменьшатся. Сильный северо-западный ветер днём сменится северо-восточным.
Температура воздуха ночью составит 2-4, днем - 4-6 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 760 до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-85%, днем - 60-65%.
В регионах Азербайджана местами возможны осадки. В некоторых регионах осадки примут интенсивный характер. Днем осадки постепенно прекратятся. Возможен туман.
Температура воздуха ночью составит 1-6, днем - 7-11 градусов тепла, в горах ночью ожидается 1-6 градусов мороза, днем - 0-5 градусов тепла.
