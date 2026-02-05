В Азербайджане зафиксировали 14 градусов мороза

В Азербайджане обнародованы данные о фактической погоде.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, на территории страны наблюдалась неустойчивая погода.

В ряде регионов прошли дожди, на большей части территории выпал снег.

Высота снежного покрова составила: в Загатале (Алибей) - 36 см, в Гахе (Сарыбаш) - 31 см, в Шеки (Кишчай) - 20 см, в Грызе - 14 см, на Шахдаге - 13 см, в Хыналыге - 8 см, в Кяльбаджаре и Гусаре (Лаза) - 7 см, в Губадлы, Лачине и Лерике - 5 см, в Гобустане, Губе и Хызы - 4 см, в Шамахы - 3 см, в Ярдымлы - 2 см.

Количество выпавших осадков составило: в Габале - 34 мм, в Астаре - 23 мм, в Лянкяране - 21 мм, в Джалилабаде и Нефтчале - 18 мм, в Огузе - 15 мм, в Балакене - 14 мм, в Билясуваре - 11 мм, в большинстве районов - до 9 мм.

В Сумгайыте, Тертере, Гёйчае, Лерике, Гяндже, Нафталане, Шемкире, Балакене, Загатале, Гахе (Сарыбаш), Шеки, Габале, Шамахы, Гобустане, Гусаре и Губе наблюдался туман. Видимость местами ограничивалась до 500 метров.

Минимальная температура воздуха составила: в Баку и на Абшеронском полуострове - до 1 градуса мороза, в Нахчыванской АР - до 12 градусов мороза, в горных районах - до 14 градусов мороза, в районах Арана - до 2 градусов тепла.