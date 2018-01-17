В этих сферах больше всего коррупционных нарушений - ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНПРОКУРАТУРЫ

В Главном управлении по борьбе с коррупцией ведется следствие по 141 факту.

Об этом заместитель генерального прокурора - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Кямран Алиев сказал, выступая в среду на пресс-конференции, посвященной работе, проведенной в 2017 году руководимой им структурой в сфере борьбы с коррупцией, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, 12 процентов этих дел связаны с банковскими и небанковскими кредитными организациями.

Алиев отметил, что на втором месте по количеству жалоб строительный сектор. "Несмотря на то, что случаи обмана граждан в этой сфере уменьшились, к сожалению, они все еще имеются", - сказал он.

Также начальник Главного управления сказал, что продолжаются меры по выплате ущерба в рамках остальных дел.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook