В этих сферах больше всего коррупционных нарушений - ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНПРОКУРАТУРЫ
В Главном управлении по борьбе с коррупцией ведется следствие по 141 факту.
Об этом заместитель генерального прокурора - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Кямран Алиев сказал, выступая в среду на пресс-конференции, посвященной работе, проведенной в 2017 году руководимой им структурой в сфере борьбы с коррупцией, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, 12 процентов этих дел связаны с банковскими и небанковскими кредитными организациями.
Алиев отметил, что на втором месте по количеству жалоб строительный сектор. "Несмотря на то, что случаи обмана граждан в этой сфере уменьшились, к сожалению, они все еще имеются", - сказал он.
Также начальник Главного управления сказал, что продолжаются меры по выплате ущерба в рамках остальных дел.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
16 Янв. 17:21 11 078
-
16 Янв. 15:14 8 871
-
10:36 5 511
-
16 Янв. 20:04 5 255
-
16 Янв. 14:43 4 385