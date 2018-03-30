Афлатун Амашов: Азербайджанец Рагим Намазов не имеет отношения к журналистике

30 марта 2018 17:34

Журналиста по имени Рагим Намазов не было, это имя неизвестно медийной общественности Азербайджана.

Об этом председатель Совета печати Азербайджана Афлатун Амашов сказал в пятницу, комментируя информацию о том, что якобы во Франции застрелено лицо по имени Рагим Намазов, который известен как Рагим Шекинский, и якобы он был журналистом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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