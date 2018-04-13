В Баку устранят проблему парковки в неположенных местах - ПОДРОБНОСТИ

13 апреля 2018 11:20

В Баку будет полностью автоматизирован процесс парковки.

Как сообщил в интервью АПА гендиректор Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли, в настоящее время сотрудники агентства совместно с иностранными специалистами начали изучать положение в связи с парковочным процессом, передает Day.Az.

Он добавил, что по завершении исследований будут приняты конкретные решения касательно парковки. "Наша цель - устранить имеющуюся сейчас проблему парковки в неположенных местах. Если возникнет необходимость, будут построены новые места для парковок, в дополнение к уже существующим". 

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az