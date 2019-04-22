«Ливерпуль» побил клубный рекорд по количеству набранных очков в сезоне АПЛ - ВИДЕО
В матче 35-го тура чемпионата Англии "Ливерпуль" обыграл "Кардифф Сити" со счётом 2:0.
Благодаря победе мерсисайдцы набрали 88 очков в Премьер-лиге в нынешнем сезоне, что стало новым клубным рекордом. Прежнее достижение составляло 86 очков, которые "Ливерпуль" набрал в сезоне-2008/09, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.
Как сообщает "твиттер" Gracenote, ранее 88 очков было достаточно, чтобы стать чемпионом английской Премьер-лиги в 14 случаях из 26.
"Ливерпуль", набрав 88 очков, лидирует в турнирной таблице английского национального чемпионата. Отрыв от ближайшего конкурента, "Манчестер Сити", составляет два очка. ПРи этом "горожане" имеют одну игру в запасе.
В следующем туре "Ливерпуль" на своём поле сыграет с "Хаддерсфилдом". Матч состоится 26 апреля.
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