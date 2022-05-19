"Айнтрахт" по пенальти одолел "Рейнджерс" и стал победителем Лиги Европы

"Айнтрахт" выиграл у "Рейнджерс" в финале Лиги Европы. Матч прошел в Севилье и завершился серией пенальти, передает Day.Az со ссылкой на Матч.

На 57-й минуте встречи клуб из Глазго открыл счет во встрече после грубой ошибки обороны соперника - отличился Джо Арибо. "Айнтрахт" отыгрался 12 минут спустя после точного удара в исполнении Рафаэля Борре.

В дополнительное время команды не смогли отличиться.

В серии пенальти точнее оказались игроки "Айнтрахта". Единственный промах с точки совершил звездный игрок шотландского клуба Аарон Рэмзи.

"Айнтрахт" впервые с 1980 года завоевал европейский кубок.