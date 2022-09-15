Лига Европы: "Карабах" одержал сокрушительную победу над "Нантом" - ОБНОВЛЕНО - ФОТО - ВИДЕО
22:40
В Баку завершился матч второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между агдамским "Карабахом" и французским "Нантом".
В игре которая проходила на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, наши футболисты одержали сокрушительную победу со счетом 3:0.
22:18
Забит третий гол. Мяч на 72-й минуте забил Марко Янкович. 3:0.
22:10
Забит второй гол. Мяч на 65-й минуте забил Абдулла Зубир - 2:0.
22:06
Открыт счет. Легионер хозяев поля Квабена Овусу на 60-й минуте выводит в счете "скакунов" вперед - 1:0.
21:50
В Баку начался второй тайм матча второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между агдамским "Карабахом" и французским "Нантом".
После первого тайма счет в игре не открыт..
20:49
В Баку стартовал матч второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между агдамским "Карабахом" и французским "Нантом".
Как передает Day.Az, игра проходит на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова. Стартовый свисток прозвучал в 20:45.
Матч обслуживает бригада судей из Албании во главе с Энеа Йоргьи.
В другом матче группы G "Олимпиакос" принимает "Фрайбург". "Нант" в первом туре обыграл греческий "Олимпиакос" - 2:1. "Карабах" с аналогичным счетом уступил "Фрайбургу" в Германии.
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