Лига Европы: "Карабах" одержал сокрушительную победу над "Нантом"

22:40

В Баку завершился матч второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между агдамским "Карабахом" и французским "Нантом".

В игре которая проходила на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова, наши футболисты одержали сокрушительную победу со счетом 3:0.

22:18

Забит третий гол. Мяч на 72-й минуте забил Марко Янкович. 3:0.

22:10

Забит второй гол. Мяч на 65-й минуте забил Абдулла Зубир - 2:0.

22:06

Открыт счет. Легионер хозяев поля Квабена Овусу на 60-й минуте выводит в счете "скакунов" вперед - 1:0.

21:50

В Баку начался второй тайм матча второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между агдамским "Карабахом" и французским "Нантом".

После первого тайма счет в игре не открыт..

20:49

В Баку стартовал матч второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА между агдамским "Карабахом" и французским "Нантом".

Как передает Day.Az, игра проходит на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова. Стартовый свисток прозвучал в 20:45.

Матч обслуживает бригада судей из Албании во главе с Энеа Йоргьи.

В другом матче группы G "Олимпиакос" принимает "Фрайбург". "Нант" в первом туре обыграл греческий "Олимпиакос" - 2:1. "Карабах" с аналогичным счетом уступил "Фрайбургу" в Германии.