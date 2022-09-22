Что потребовал Месси у «Барселоны» за продление контракта?

Стало известно, что требовал аргентинский нападающий Лионель Месси во время переговоров по новому контракту с "Барселоной" в 2020 году. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Marca.

Как сообщает источник, подписной бонус 10 млн евро в 2020-м, компенсация за снижение зарплаты в пандемию, а также отступные в размере 10 000 евро были не единственными требованиями аргентинца в переговорном процессе с боссами каталонского клуба.

Месси просил о частной ложе на "Камп Ноу" для своей семьи и семьи Луиса Суареса и оплату чартеров для полетов в Аргентину всей семьей в период Рождества. Президент "Барселоны" был готов принять условия своего звездного нападающего кроме сокращения размера отступных. Бартомеу также не устраивали условия для выплаты подписного бонуса. В итоге переговоры завершились и Месси покинул команду.