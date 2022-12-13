Месси - главный претендент на «Золотой мяч»

Издание Goal опубликовало обновленный рейтинг фаворитов в борьбе за "Золотой мяч", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На первом месте оказался нападающий французского "ПСЖ" и сборной Аргентины Лионель Месси, который в эти дни вместе с национальной командой сражается на чемпионате мира - 2022 в Катаре. Аргентинская сборная дошла до полуфинала турнира, где сыграет с командой Хорватии.

На втором месте в рейтинге оказался еще один игрок "ПСЖ" - Килиан Мбаппе, который также продолжает свое выступление на чемпионате мира в составе сборной Франции. Команда в 1/2 финала мундиаля сразится с Марокко.

Замкнул тройку лучших норвежский нападающий Эрлинг Холанд, который с этого сезона выступает в "Манчестер Сити", куда перешел из дортмундской "Боруссии".

Действующим обладателем престижной премии "Золотой мяч" является нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема, который пропускает чемпионат мира из-за травмы.