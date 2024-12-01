https://news.day.az/sport/1711880.html На футбольных полях Европы - ВИДЕО В чемпионатах Европы состоялся ряд интересных матчей. İdman.biz представляет результаты противостояний. Турецкая Суперлига 14-й тур "Самсунспор" - "Бодрумспор" - 4:0 "Адана Демирспор" - "Кайсериспор" - 0:1 "Аланьяспор" - "Трабзонспор" - 2:1 "Башахшахир" - "Гёзтепе" - 4:1 Английская Премьер-лига 13-й тур "Брентфорд" - "Лестер" - 4:1
14-й тур
Английская Премьер-лига
На футбольных полях Европы - ВИДЕО
В чемпионатах Европы состоялся ряд интересных матчей.
İdman.biz представляет результаты противостояний.
Турецкая Суперлига
14-й тур
"Самсунспор" - "Бодрумспор" - 4:0
"Адана Демирспор" - "Кайсериспор" - 0:1
"Аланьяспор" - "Трабзонспор" - 2:1
"Башахшахир" - "Гёзтепе" - 4:1
Английская Премьер-лига
13-й тур
"Брентфорд" - "Лестер" - 4:1
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