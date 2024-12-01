На футбольных полях Европы

В чемпионатах Европы состоялся ряд интересных матчей.

İdman.biz представляет результаты противостояний.

Турецкая Суперлига

14-й тур
"Самсунспор" - "Бодрумспор" - 4:0
"Адана Демирспор" - "Кайсериспор" - 0:1
"Аланьяспор" - "Трабзонспор" - 2:1
"Башахшахир" - "Гёзтепе" - 4:1

Английская Премьер-лига
13-й тур
"Брентфорд" - "Лестер" - 4:1